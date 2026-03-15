Estes são os meios militares que os EUA têm à sua disposição, numa altura em que o Irão "tem as suas capacidades de deteção completamente degradadas"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 29min

Dezenas de navios, vários aviões e múltiplos sistemas de mísseis e drones estão entre os meios que os Estados Unidos têm à disposição no Médio Oriente. Já o Irão, alerta o tenente-general Marco Serronha, atravessa uma fase particularmente difícil para se proteger destas capacidades militares.

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