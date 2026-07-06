Este Portugal-Espanha "vai exigir muito de Bruno Fernandes". Porquê, Maniche? "Porque não vai ser o Félix a acompanhar Porro certamente"
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 1h e 15min
Ainda assim, o ex-internacional português, batido em Mundiais, diz que "uma equipa portuguesa compacta, junta, e que sabe o que fazer" pode levar a Espanha de vencida.