Este homem escalou 508 metros sem equipamento de segurança
Há 1h e 48min
O alpinista norte-americano Alex Honnold voltou a impressionar os fãs ao realizar uma escalada a solo livre de uma hora e meia no arranha-céu taipei 101, em Taiwan.
Honnold escalou o enorme edifício sem cordas ou qualquer outro equipamento de segurança, mas tudo isto foi autorizado pelo governo municipal.
O Taipei 101 tem 508 metros de altura e foi o edifício mais alto do mundo de 2004 a 2010, título atualmente detido pelo Burj Khalifa no Dubai.