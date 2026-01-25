Este homem escalou 508 metros sem equipamento de segurança

O alpinista norte-americano Alex Honnold voltou a impressionar os fãs ao realizar uma escalada a solo livre de uma hora e meia no arranha-céu taipei 101, em Taiwan.

Honnold escalou o enorme edifício sem cordas ou qualquer outro equipamento de segurança, mas tudo isto foi autorizado pelo governo municipal.

O Taipei 101 tem 508 metros de altura e foi o edifício mais alto do mundo de 2004 a 2010, título atualmente detido pelo Burj Khalifa no Dubai.

