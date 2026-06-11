Este elefante nasceu na véspera do Mundial 2026 e já quer dar toques na bola

Há 1h e 5min

Um elefante asiático bebé fez a sua estreia num jardim zoológico do Reino Unido, esta quarta-feira, com apenas dois dias de vida.

Na véspera do Mundial da FIFA, a cria recebeu uma bola para brincar e foi vista a tentar alguns dribles e a explorar o ambiente com a tromba.

O ZSL Whipsnade Zoo, em Bedfordshire, informou que a cria, que ainda não tem nome, nasceu da mãe Donna a 8 de junho e já pesa 110 quilos.

Um comunicado descreveu o seu nascimento como um "contributo vital" para o programa europeu de reprodução de uma espécie ameaçada devido à guerra e à perda de habitat provocada pelas alterações climáticas.

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