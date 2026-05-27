"Este é um conflito latente, mas com acontecimentos recentes não propriamente muito favoráveis a Israel", já que o "Hezbollah" continua ativo

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O Tenente-general Rafael Martins esteve no Top Story da CNN Portugal, esta quarta-feira, onde abordou o que se está a passar com os constantes ataques de Israel ao Líbano. E não tem dúvidas de que "este é um conflito latente mas com acontecimentos recentes, não propriamente muito favoráveis a Israel", além de que o "Hezbollah tem tido uma ação significativa"