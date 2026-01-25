Este é o "triângulo vencedor" que permitiu às autoridades portuguesas fazer a maior apreensão de droga de sempre
Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
Há 1h e 3min

Paulo Dias, especialista em Segurança, explica como é que se monta uma operação capaz de apreender nove toneladas de cocaína, como a Polícia Judiciária fez ao capturar um semi-submersível na costa portuguesa.

