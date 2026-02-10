"Este é o tempo da reconstrução": os efeitos da tempestade chegaram ao Parlamento Europeu
António Assis Teixeira
Correspondente europeu
Há 37 min

Os eurodeputados debateram esta terça-feira o papel da União Europeia nas crises climáticas, como a que afetou Portugal, e alguns criticaram o facto de o governo português não ter requerido ainda todos os apoios. Intervieram os eurodeputados portugueses Lídia Pereira (PSD), Marta Temido (PS), João Cotrim de Figueiredo (IL). Tiago Moreira de Sá (Chega), Catarina Martins (BE), João Oliveira (PCP) e Ana Miguel Pedro (CDS-PP)
 

