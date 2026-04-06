Este direto da CNN Portugal foi interrompido por mísseis de fragmentação
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 46 min

Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal, teve de interromper o seu direto a partir de Telavive, em Israel, num momento em que tocaram as sirenes, sem tempo para procurar abrigo. O jornalista explica, depois, que se tratou de mísseis de fragmentação iranianos lançados contra a região central de Israel. 

Já em Beirut, João Sousa, jornalista em serviço especial para a CNN Portugal, fala em ataques violentos de Israel em território libanês. Há dúvidas sobre se a proposta de cessar-fogo entre EUA e Irão irá abranger o Líbano.

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