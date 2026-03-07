"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 8min

O major-general Agostinho Costa analisa a mobilização de meios de países europeus para o Médio Oriente e reflete sobre a possibilidade de uma invasão terreste do Irão.

02:53
Daniela Melo

Invasão terrestre do Irão teria "um custo político avassalador para para Trump"

Há 30 min
02:51

"Esta ideia de que o Irão pode ser tratado como a Venezuela é algo que sinceramente não pode ser levado a sério"

Há 30 min
01:18
Miguel Baumgartner

"Irão quer isolar Israel, porque esta guerra é de Israel"

Há 30 min
03:40
José Tomaz Castello Branco

"Querer participar na escolha do próximo Líder Supremo do Irão é não compreender aquele país"

Há 1h e 3min
02:16

"Trump percebe neste momento que pode vir a estar metido num atoleiro do qual não vai sair facilmente"

Há 1h e 7min
15:16
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Há 1h e 8min
