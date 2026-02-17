Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

Há 38 min

É só uma porta verde, fica numa pequena rua em Alcântara, em Lisboa: a “Churrasqueira da Tapada” não tem letreiro mas tornou-se quase um local de culto para turistas chineses. A aplicação RedNote, 300 milhões de utilizadores, fez de António, do "senhor António", 66 anos, um fenómeno: chamam-lhe “avô entusiasmado” que assa um frango “saboroso e delicioso” e agora os chineses vêm de lá longe para fazerem fila nesta porta em Alcântara. O tempero do frango é secreto e não muda desde 1979. Reportagem de Tiago Palma, com imagem e edição de Sofia Marvão