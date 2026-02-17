Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
Tiago Palma
Jornalista CNN Portugal
Há 38 min

É só uma porta verde, fica numa pequena rua em Alcântara, em Lisboa: a “Churrasqueira da Tapada” não tem letreiro mas tornou-se quase um local de culto para turistas chineses. A aplicação RedNote, 300 milhões de utilizadores, fez de António, do "senhor António", 66 anos, um fenómeno: chamam-lhe “avô entusiasmado” que assa um frango “saboroso e delicioso” e agora os chineses vêm de lá longe para fazerem fila nesta porta em Alcântara. O tempero do frango é secreto e não muda desde 1979. Reportagem de Tiago Palma, com imagem e edição de Sofia Marvão

País

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

Há 7 min
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

Há 38 min

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Há 38 min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 43 min
05:28

Os seus equipamentos elétricos ficaram danificados com as cheias? A bem do ambiente, contacte esta entidade

Hoje às 17:34

Aga Khan apoia vítimas do mau tempo com 1,5 milhões de euros

Hoje às 16:33
Mais País

Mais Vistos

08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

Ontem às 21:15
05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

Ontem às 21:41
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Hoje às 10:42
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

Ontem às 19:34
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Hoje às 14:15
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Hoje às 10:39
01:38

Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Hoje às 12:58
01:21

Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?

Ontem às 21:28
01:36

Polígrafo. Emigrantes na Suíça festejaram a derrota de André Ventura?

Ontem às 22:29
09:07

Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa

Ontem às 19:36
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

15 fev, 13:40