"Estas 60 mil pessoas não decidiram todas no mesmo dia ir a nado para Ceuta à procura de uma vida melhor"

Há 2h e 56min

Miguel Baumgartner não acredita que a invasão de milhares de marroquinos a Ceuta seja uma "crise migratória", mas sim uma "crise geopolítica". Isto porque "sabemos que marrocos tem uma relação dificil com Madrid", acrescenta o comentador da CNN Portugal, sublinhando que "não é a primeira vez que países hostis à União Europeia utilizam a migração instrumentalizada".