"Estão a delapidar-se os poucos canais de confiança política que Paquistão, Omã e Catar tentaram reconquistar nas últimas semanas"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 22min
O comentador da CNN Portugal, Tiago André Lopes, especialista em assuntos internacionais, analisa os mais recentes desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente.