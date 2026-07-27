"Estamos preparados" para dar resposta a novos incêndios: temos mais de 70 por dia
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 45 min
O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, compara as realidades dos incêndios em Portugal, Espanha e França. E explica quais os mecanismos de vigilância que estamos no terreno.