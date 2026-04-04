"Estamos perante subidas na ordem dos 50 cêntimos". Aumentos nos combustíveis são "incomportáveis para as famílias portuguesas"

4 abr, 09:59

O economista João Rodrigues dos Santos analisa a nova subida de preços nos combustíveis, alertando para o facto de muitas famílias portuguesas terem eventualmente de começar a "fazer escolhas" entre abastecer o carro e outros consumos.

Entretanto, o Governo "arrecada mais receita" e, depois de ter anunciado um excedente orçamental de milhões de euros, "as familias e as empresas não têm muita margem para não considerarem que o Governo está a ser pouco proativo".