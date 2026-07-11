“Estamos aqui, no mínimo, com um problema ético”. Felícia Cabrita explica polémica com empreiteiro do ministro Luís Neves

Há 48 min

Felícia Cabrita, jornalista do Nascer do Sol, que levou a cabo a investigação sobre a relação entre o empreiteiro que trabalhou para a Polícia Judiciária e o ministro da Administração Interna Luís Neves, que o contratou agora para obras em imóveis pessoais, considera que “estamos aqui, no mínimo, com um problema ético”, como afirmou na antena da CNN Portugal.

A jornalista lembra que o governante poderia ter colocado fim à polémica se tivesse respondido às questões enviadas pelo Nascer do Sol e insiste na “necessidade de comprovativo documental do pagamento das faturas”.

Já sobre a Construbarcelos, Felícia Cabrita explicou que “o que o historial desta empresa nos mostra é que é uma empresa, ao nível financeiro, de elevado risco e com um historial de litigância”, acrescentando João Carvalho teve “variadíssimas outras empresas que já foram à falência”.