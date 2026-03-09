"Estamos agora na segunda fase da operação que consiste em atacar os objetivos estratégicos do regime", conta porta-voz das IDF à CNN Portugal
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 36min
Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, esteve à conversa com um porta-voz das Forças de Defesa do país, que admitiu que "não há um prazo real" para o fim da guerra, sublinhando ainda que os militares israelitas "estão agora numa zona limite".