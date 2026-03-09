"Estamos agora na segunda fase da operação que consiste em atacar os objetivos estratégicos do regime", conta porta-voz das IDF à CNN Portugal
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 36min

Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, esteve à conversa com um porta-voz das Forças de Defesa do país, que admitiu que "não há um prazo real" para o fim da guerra, sublinhando ainda que os militares israelitas "estão agora numa zona limite".

 

Médio Oriente

04:23

"Estamos agora na segunda fase da operação que consiste em atacar os objetivos estratégicos do regime", conta porta-voz das IDF à CNN Portugal

Há 1h e 36min
08:57

"Se continuarmos a ter ataques com rockets ao lado israelita que resultem em mortes, será uma questão de tempo até haver uma incursão terrestre"

Há 2h e 38min
04:53

"Houve bastantes bombardeamentos em todo o Líbano": vários países alvo de nova onda de ataques

Há 3h e 29min

"Salvem as nossas raparigas": há uma polémica a crescer à volta da seleção feminina de futebol do Irão

Há 3h e 36min
00:24

As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão

Hoje às 13:52

Ponto de situação: o que sabemos ao décimo dia da guerra dos EUA e Israel contra o Irão

Hoje às 10:40
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Ontem às 20:36
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Ontem às 19:34
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Ontem às 09:25
00:45

Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Hoje às 08:40
03:37

“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”

Ontem às 22:47
02:24

De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente

Hoje às 13:56
02:56

"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro

Hoje às 11:01
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

7 mar, 16:27
00:24

As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão

Hoje às 13:52