"Estamos a ver Donald Trump em modo 'chá de camomila' porque tem poucos trunfos nas mãos"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 36 min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes considera que a visita oficial do presidente dos EUA a Pequim "não tem o grau de dignidade protocolar que Donald Trump esperava", sublinhando que isso se trata de "uma surpresa". Além disso, o líder americano também "não esperava que Xi fosse tão contundente nas palavras sobre Taiwan".