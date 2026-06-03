Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Estamos a ver aos pouquinhos o Paquistão, enquanto mediador, a sair da sala. Está a desisitir da mediação" do conflito no Irão
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 40min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, salienta que o Paquistão "demora cada vez mais a reagir" a determinados ataques relacionados com o Irão, algo que antes não acontecia.

Comentadores

14:10
opinião
Rafael Martins

Ucrânia "ganhou um balão de oxigénio" ao "desenvolver significativamente a sua indústria militar"

Há 12 min
07:48
opinião
Tiago André Lopes

"Estamos a ver aos pouquinhos o Paquistão, enquanto mediador, a sair da sala. Está a desisitir da mediação" do conflito no Irão

Há 1h e 40min
03:29

"Este tipo de falta não está taxativamente previsto na lei": o que acontece se faltou ao trabalho para ficar com o filho em dia de greve

Há 2h e 41min
04:39

"A lei laboral que temos hoje em vigor, e que muitos querem manter, trouxe-nos a este ponto sem crescimento"

Há 2h e 42min
03:48
opinião
João Marcelino

"Esta greve vai definir o preço que o Chega vai colocar nas negociações do pacote laboral com o Governo"

Há 3h e 6min
02:40
opinião
Pedro Tadeu

Chega "ou negociará muito caro a eventual aprovação do pacote laboral ou vai simplesmente recusá-la"

Hoje às 09:48
Mais Comentadores

Mais Vistos

17:06
opinião
Agostinho Costa

"Kiev está disponível para negociar, porque o que aí vem não é nada bom". Agostinho Costa vê no último ataque russo "um teste" para algo maior

Ontem às 16:00
00:54

O momento em que centenas de médicos aplaudem de pé anúncio histórico contra o cancro do pâncreas

Hoje às 00:04
02:47
opinião
Manuel Serrano

"Donald Trump meteu-se numa guerra que não tem saída"

Ontem às 20:42
02:52

Esfaqueado, algemado e a morrer: as imagens que estão a causar agitação social no Reino Unido

Há 3h e 3min
03:16

Assim está a circulação na ponte 25 de Abril em dia de greve geral

Hoje às 08:27
00:42

Ucrânia em chamas: as imagens dos segundos que se seguiram ao grande ataque da Rússia

Ontem às 07:27
06:40
opinião
Rui Santos

"Bomba: a proposta do Real Madrid a Mourinho é inferior à do Benfica e nem é progressiva"

1 jun, 21:57
00:32

O momento em que os EUA atacaram com um míssil navio que se dirigia para porto iraniano

Ontem às 23:07
00:42

As imagens impressionantes dos bombardeamentos russos contra a Ucrânia durante a noite

Ontem às 06:28
06:07
opinião
Tiago André Lopes

"Se Trump não consegue controlar o seu aliado no Médio Oriente, quanto mais a Rússia"

Ontem às 18:48
00:33

O momento em que um urso ataca uma pessoa em plena cidade no Japão

Ontem às 09:02
01:28

Com quem há mais greves, com governos de direita ou de esquerda?

Ontem às 20:05