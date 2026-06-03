"Estamos a ver aos pouquinhos o Paquistão, enquanto mediador, a sair da sala. Está a desisitir da mediação" do conflito no Irão
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 40min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, salienta que o Paquistão "demora cada vez mais a reagir" a determinados ataques relacionados com o Irão, algo que antes não acontecia.