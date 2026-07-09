MUNDIAL 2026

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"Estamos a operacionalizar uma estratégia que não é nossa, é americana"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 14min

O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de Defesa e Segurança, considera que o cessar-fogo entre EUA e Irão “acabou”. E debruça-se ainda sobre os últimos desenvolvimentos no terreno na guerra da Ucrânia.

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