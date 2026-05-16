"Estamos a insistir na ficção porque uma parte da comunidade internacional, em particular os parceiros europeus, aceitam a ficção"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 0min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes comenta os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente relativamente à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão