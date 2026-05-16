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"Estamos a insistir na ficção porque uma parte da comunidade internacional, em particular os parceiros europeus, aceitam a ficção"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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