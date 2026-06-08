"Estamos a fingir que o Líbano não fazia parte do acordo original de cessar-fogo, mas não é verdade"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 20min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes, especialista em relações internacionais, considera que "enquanto não houver uma ronda negocial com todas as partes, Estados Unidos, Israel, Líbano, Irão, todos sentados na mesma mesa, não vamos chegar a uma solução".