"Estamos a falar possivelmente de sete mil menores". "Instrumentalização" conduzida por Marrocos é "absolutamente deplorável"

Há 1h e 13min

O comentador da CNN Portugal Francisco Pereira Coutinho analisa aquilo que classifica como uma autêntica "tragédia", tendo em conta que "claramente houve uma instrumentalização da população mais vulnerável de Marrocos pelo Estado marroquino". O historiador José Miguel Sardica junta-se ao debate, admitindo que "não é impossível que isto tenha sido um teste para experimentar a solidez da política migratória da União Europeia em geral".