"Estamos a falar de uma situação calamitosa e quem está de fora não tem a noção real do número de pedidos e das necessidades no terreno"

Há 1h e 46min

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "os meios e recursos do país ainda não foram estrangulados, ou seja, ainda não foram totalmente usados. Os meios e recursos estão a ser disponibilizados à medida que estão a ser solicitados", e é por isso que não há necessidade de ativar o mecanismo europeu de proteção civil, explica André Morais, especialista em proteção civil.