"Estamos a assistir ao colapso final desta fachada que é o cessar-fogo"

Há 1h e 9min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes não tem dúvidas de que o cessar-fogo no Médio Oriente não passa de "ficção diplomática e política", que "não está a funcionar, de todo". Com o reaquecer do conflito, o especialista em relações internacionais acredita que estamos perante um "regresso aberto às hostilidades em todas as frentes".