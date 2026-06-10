"Estamos a assistir ao colapso final desta fachada que é o cessar-fogo"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 9min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes não tem dúvidas de que o cessar-fogo no Médio Oriente não passa de "ficção diplomática e política", que "não está a funcionar, de todo". Com o reaquecer do conflito, o especialista em relações internacionais acredita que estamos perante um "regresso aberto às hostilidades em todas as frentes".

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