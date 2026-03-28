Esta noite vai dormir menos uma hora. "Não é apenas um inconveniente passageiro, há efeitos mais duradouros"

Há 1h e 49min

Quando o relógio marcar uma da manhã passa automaticamente para as duas. Na Região Autónoma dos Açores, passará da meia-noite para a uma da manhã.

Estefânia Marques, psicóloga clínica, explica as consequências desta mudança para o nosso sono.

A mudança vai trazer mais horas de luz natural e os dias vão ficar mais longos. O horário de verão mantém-se em vigor até ao último domingo de outubro, altura em que os relógios voltam a atrasar uma hora.