"Esta não deve ser a solução final, mas há três ou quatros anos que andamos com estas dificuldades": Vila Franca de Xira encerra urgências de obstetrícia

Há 3h e 0min

O encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Vila Franca de Xira, que obrigam os utentes a ser encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures, têm gerado várias críticas. Diogo Ayres de Campos, ex-diretor dos serviços de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, explica que a situação de crise já era conhecida há vários anos, pelo que este fecho não é uma surpresa: "Há três ou quatros anos que andamos com estas dificuldades", afirma.