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Moreirense

Está montada uma "sala de dança" em Islamabad "em que as partes que vão dançar não estão lá"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 12min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, considera que a "inflamação retórica" de Donald Trump limita a via diplomática e impossibilita qualquer acordo. 

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