Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo

Há 2h e 5min

Imagens aéreas captadas esta terça-feira mostram um grande deslizamento de terras que deixou parte da localidade de Niscemi, na ilha italiana da Sicília, à beira de um desastre, o que já levou à retirada de 1.500 pessoas.

Tudo isto após uma semana de chuva intensa que obrigou mesmo o governo de Itália a declarar estado de emergência para todo o sul do país.

Só a Sicília sofreu danos avaliados em 740 milhões de euros, confirmou o governo regional, sendo que os números finais podem ser bem superiores.

