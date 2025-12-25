"Esta ideia de que a Rússia está a agir para o plano de paz é ficção mediática"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

25 dez 2025, 14:37

Tiago André Lopes contesta a ideia de que a Rússia tenha rejeitado um alegado plano de paz, citando declarações de Maria Zakharova para classificar a informação como “ficção mediática”. O comentador destaca a pressão negocial e o silêncio de Washington, apontando para divergências e para a influência do calendário político norte-americano.