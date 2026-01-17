"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 33min

Tiago André Lopes classifica a situação na Gronelândia como uma “trapalhada diplomática”, acusando Donald Trump de impor uma agenda que abre caminho à normalização da anexação do território.

O comentador da CNN Portugal considera a narrativa de segurança “uma desculpa esfarrapada para uma pretensão territorial”, com riscos para a ordem internacional e para aliados como a Dinamarca e o Canadá.