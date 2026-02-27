"Esta guerra significa a incapacidade que o Paquistão tem tido de resolver um problema interno"

Há 18 min

O major-general Jorge Saramago considera que a escalada entre Paquistão e Afeganistão resulta de um conflito interno paquistanês que se internacionalizou na fronteira montanhosa entre os dois países. O especialista militar da CNN Portugal denota risco de agravamento com bombardeamentos aéreos e alerta para a fragilidade das negociações entre Estados Unidos e Irão, num contexto regional instável