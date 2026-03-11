"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
O major-general Agostinho Costa considera que o Estreito de Ormuz é, neste momento, “o epicentro do conflito” no Médio Oriente, daí que o Irão tenha escalado as tensões ao posicionar “as minas mais evoluídas” para fazer explodir navios naquela que é uma das maiores artérias de transporte marítimo mundial.