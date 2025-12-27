Esta é a condição "fundamental para uma solução com futuro" para a paz na Ucrânia
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
27 dez 2025, 18:40
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está prestes a ir aos Estados Unidos para falar com presidente Donald Trump. O comentador da CNN Portugal, o tenente-general Marco Serronha, analisa o que está a causar o impasse do conflito.