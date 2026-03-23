"Esta é a altura de negociar. Ataques iranianos sobre Israel estão a ser bastante eficazes, o que quer dizer que o sistema de interceção estará no limite"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 51 min
A última noite ficou marcada por uma intensificação dos ataques entre Israel e o Irão. O major-general Agostinho Costa alerta que “este é o momento para negociar”, sublinhando que Telavive começa a enfrentar dificuldades crescentes no conflito.