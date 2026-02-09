"Está a acontecer em Portugal, de forma mais acelerada, o que aconteceu em França, quando a extrema-direita chegou à segunda volta das eleições presidenciais"
Stefanie Palma
Correspondente da CNN Portugal em França
Há 1h e 30min

Hermano Sanches Ruivo, conselheiro português em Paris, traça um paralelismo entre os resultados das eleições presidenciais em Portugal e em França, lembrando as eleições presidenciais de 2002, quando Jacques Chirac disputou a segunda volta com Jean-Marie Le Pen, antigo presidente da Frente Nacional.

Presidenciais 2026

opinião
António José Vilela

Ventura e os mais 403 mil votos… e isto ainda não acabou

Há 1h e 10min
03:26

"Está a acontecer em Portugal, de forma mais acelerada, o que aconteceu em França, quando a extrema-direita chegou à segunda volta das eleições presidenciais"

Há 1h e 30min
03:07

"Muito sincero, muito honesto, muito simples": empregada de Seguro não tem dúvidas de que será "muito bom Presidente"

Há 2h e 59min
03:29

"A nossa base eleitoral está a aumentar, tem aumentado em todas as eleições"

Há 3h e 0min
01:52

"É justo dizer que esta é uma vitória pessoal de António José Seguro"

Há 3h e 0min
07:23
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

"Seguro quer devolver uma certa institucionalidade ao cargo" de Presidente da República

Há 3h e 44min
Mais Presidenciais 2026

Mais Vistos

04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Ontem às 14:55
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

7 fev, 22:31
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

Ontem às 14:39
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva

"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"

5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 21:23
11:44

O discurso de André Ventura na íntegra após ser derrotado nas presidenciais

Ontem às 23:06
02:24

"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"

Ontem às 14:58
01:18
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Vivo um momento de grande alívio. Os portugueses derrotaram a demagogia e o aproveitamento de catástrofes": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 20:33
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
03:47

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

7 fev, 14:51
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

7 fev, 11:19