"Está a acontecer em Portugal, de forma mais acelerada, o que aconteceu em França, quando a extrema-direita chegou à segunda volta das eleições presidenciais"
Correspondente da CNN Portugal em França
Há 1h e 30min
Hermano Sanches Ruivo, conselheiro português em Paris, traça um paralelismo entre os resultados das eleições presidenciais em Portugal e em França, lembrando as eleições presidenciais de 2002, quando Jacques Chirac disputou a segunda volta com Jean-Marie Le Pen, antigo presidente da Frente Nacional.