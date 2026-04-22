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Escalada da retórica e demonstrações de força: "O Irão está a usar uma carta trumpiana porque percebeu que é o que funciona"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 47min

O comentador da CNN Portugal João Ferreira Dias acredita que o Irão finalmente percebeu que a única forma de lidar com o presidente dos EUA é através da força, acrescentando que, neste momento, "é muito difícil termos uma previsão em relação às negociações"

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