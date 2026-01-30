TV
Entrevista exclusiva - André Ventura - 30 de janeiro de 2026
Ontem às 21:00
Com Sandra Felgueiras
Videos
02:58
opinião
Miguel Pinheiro
Responsáveis políticos "não perceberam a dimensão do que tinha acontecido" nas primeiras 24 horas
Há 1h e 9min
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
Há 1h e 21min
01:18
Mourinho: «O que Courtois fez com o Trubin é incrível»
Há 1h e 51min
01:00
Mourinho: «Champions? Tocou-nos o rei»
Há 1h e 54min
01:03
Mourinho: «Tondela? Vão ser competitivos e merecem o nosso respeito»
Há 1h e 56min
01:29
Mourinho: «Jogo com condições difíceis, o campo também não será famoso»
Há 1h e 58min
01:38
Uma das imagens do dia: o momento em que um bombeiro resgata uma criança cercada pela água em Águeda
29 jan, 16:52
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
Ontem às 22:50
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:27
opinião
Rui Calafate
"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"
Ontem às 19:09
01:03
Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"
Ontem às 18:13
04:40
Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades
Ontem às 11:59
12:56
"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 00:20
02:56
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Entre mortos e feridos, a Rússia já tem quase 2 milhões de baixas. O equivalente à população de Bruxelas"
28 jan, 23:26
07:15
Nível da água não para de subir em Montemor-o-Velho e impede acesso às habitações
Ontem às 11:27
00:09
O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin
29 jan, 14:17
02:33
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro
28 jan, 22:55
05:30
Luz regressa gradualmente a Leiria, mas vento intenso volta a atingir o distrito a partir do meio-dia
Ontem às 09:43