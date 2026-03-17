"Enquanto selecionadora do Irão tive de me sujeitar a algumas regras. Em estágio tínhamos durante 24 horas alguém que pertencia ao governo"

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Helena Costa, antiga selecionadora da equipa feminina do Irão, trabalhou com algumas das jogadoras iraninas que pediram asilo na Austrália depois de se terem recusado a cantar o hino antes de um jogo. Entretanto, algumas das jogadoras voltaram atrás nesse pedido. Helena Costa adianta que, enquanto esteve a trabalhar no Irão, a equipa era sempre acompanhada por alguém do governo "para fazer um relatório do que se passava".