"Enquanto selecionadora do Irão tive de me sujeitar a algumas regras. Em estágio tínhamos durante 24 horas alguém que pertencia ao governo"
Há 56 min
Helena Costa, antiga selecionadora da equipa feminina do Irão, trabalhou com algumas das jogadoras iraninas que pediram asilo na Austrália depois de se terem recusado a cantar o hino antes de um jogo. Entretanto, algumas das jogadoras voltaram atrás nesse pedido. Helena Costa adianta que, enquanto esteve a trabalhar no Irão, a equipa era sempre acompanhada por alguém do governo "para fazer um relatório do que se passava".