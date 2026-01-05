"Enquanto se dá esta dimensão mediática à captura de Maduro não se fala dos ficheiros Epstein e de outros casos com Donald Trump"

Professor e Investigador na Universidade de Lisboa, doutorando em Ciência Política na Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista em Política Tecnológica e de Inovação, Governança Digital e Conflitos Cibernéticos

5 jan, 16:20

Bernardo Valente, comentador da CNN Portugal, considera que o julgamento de Nicolás Maduro tem “muito a ver com mediatismo e muito pouco a ver com o narcotráfico”.