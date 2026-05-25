"Enquanto não houver assinatura, qualquer coisa pode pôr em causa o processo negocial" entre EUA e Irão

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 25min

As negociações entre EUA e Irão continuam marcadas pela desconfiança, aponta o comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes, acrescentando que o acordo ainda pode falhar.