"Enquanto cidadãos temos de estar preparados. Não pode haver pessoas que não têm alimentação nem água ao fim de algumas horas"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 11min

Desobstrução de vias e restabelecimento de acessos às habitações têm sido a prioridade dos bombeiros, revela o comandante Paulo Santos, que apela a uma maior preparação por parte das populações para este tipo de fenómenos.

País

AO MINUTO | Tempestade Kristin "poderá ter sido provavelmente a tempestade mais forte" que atingiu Portugal continental, afirma IPMA

Há 20 min

TAP vai retomar voos para a Venezuela a 30 de março

Há 25 min
06:31

02:39

Não utilize água da torneira e evite áreas inundadas: estas são as recomendações da DGS para as áreas mais afetadas

Há 1h e 12min
03:16

Há progressos no restabelecimento das comunicações na Batalha "mas muito poucos". Água reposta em quase todo o concelho

Há 1h e 12min
07:50

Foi obrigado a faltar ao trabalho por culpa da tempestade? A falta pode ser justificada

Há 1h e 12min
