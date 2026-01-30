"Enquanto cidadãos temos de estar preparados. Não pode haver pessoas que não têm alimentação nem água ao fim de algumas horas"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 11min
Desobstrução de vias e restabelecimento de acessos às habitações têm sido a prioridade dos bombeiros, revela o comandante Paulo Santos, que apela a uma maior preparação por parte das populações para este tipo de fenómenos.