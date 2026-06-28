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Encontrar um sobrevivente é só o início: retirá-lo dos escombros exige uma operação delicada
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 44min

Mesmo quando uma pessoa é encontrada com vida, retirá-la dos escombros exige uma operação muito cuidadosa e complexa. O comandante Paulo Santos explica por que motivo cada passo do resgate é decisivo.

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