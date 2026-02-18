Encontrado carro do casal desaparecido. "Vem reforçar o alerta das autoridades de não atravessar áreas inundadas"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 2h e 19min
O comandante Paulo Santos explica os trabalhos em curso, após ter sido dado o alerta de que o carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado na água.