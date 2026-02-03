Empresas destruídas em Leiria parecem "papel amachucado"

Há 53 min

Anselmo Crespo reflete sobre a dimensão dos danos provocados pela tempestade Kristin, depois de ter presenciado a destruição em Leiria, um dos distritos mais afetados pelo temporal.

O comentador da CNN Portugal acredita que toda a região está "num buraco tão fundo que ninguém consegue ver a luz ao fundo do túnel". Por isso, mais do que ajuda financeira, que critica por ser tardia, as populações "precisam de quem as ajude a reconstruir as suas casas e as suas empresas".