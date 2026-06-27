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Emocionante: homem encontra a família após 26 horas soterrados num prédio que ruiu na Venezuela

Há 28 min

Um homem que procurava desesperadamente os familiares entre os escombros de um edifício destruído pelos dois sismos que atingiram a Venezuela esta semana viveu um momento de alívio quando a família foi encontrada com vida, cerca de 26 horas depois do desabamento.

Um vídeo gravado por Jofram Gallipoli mostra o próprio, a esposa e o filho presos nos destroços do edifício colapsado antes de serem retirados pelas equipas de socorro na quinta-feira. O resgate ocorreu mais de um dia após o colapso do prédio, num dos episódios que simboliza a dimensão da tragédia causada pelos terramotos.

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