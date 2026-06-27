Emocionante: homem encontra a família após 26 horas soterrados num prédio que ruiu na Venezuela

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Um homem que procurava desesperadamente os familiares entre os escombros de um edifício destruído pelos dois sismos que atingiram a Venezuela esta semana viveu um momento de alívio quando a família foi encontrada com vida, cerca de 26 horas depois do desabamento.

Um vídeo gravado por Jofram Gallipoli mostra o próprio, a esposa e o filho presos nos destroços do edifício colapsado antes de serem retirados pelas equipas de socorro na quinta-feira. O resgate ocorreu mais de um dia após o colapso do prédio, num dos episódios que simboliza a dimensão da tragédia causada pelos terramotos.