"Em situações de crise a comunicação não é um acessório, é uma ferramenta fundamental"

Há 2h e 5min

Em análise à forma como o Governo tem lidado com crises recentes, desde fenómenos naturais a falhas de infraestruturas, Margarida Davim aponta padrões de atraso na ativação de mecanismos de emergência.

No espaço de comentário da CNN Portugal, critica a comunicação governamental e defende que, perante fenómenos extremos, “a comunicação deve ser centrada na informação útil” e na mobilização clara de meios de apoio às populações.