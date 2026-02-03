Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Há 51 min

As Forças Armadas da Lituânia começaram os exercícios com munições dos sistemas HIMARS, que fazem parte da preparação para integrar estas armas na estrutura militar do país.

São dois dias de exercícios que terão a supervisão de soldados norte-americanos, e que se vão espalhar por várias áreas em torno do Mar Báltico.

Espera-se que a Lituânia, um dos países da NATO que faz fronteira com a Rússia, receba vários sistemas HIMARS ainda este ano.

