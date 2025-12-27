"Em bom rigor, quem vai ter de negociar o plano de paz serão os russos"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
27 dez 2025, 09:29

O comentador Jorge Botelho Moniz analisa o plano de paz de 20 pontos, que Moscovo rejeitou, e que inclui um pacto de não agressão com a Rússia e garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia semelhantes às da NATO.

03:15
