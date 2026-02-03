Em Alvaiázere, "mais de 95% do parque habitacional e empresarial foi atingido"

Há 33 min

O presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro, faz um balanço da situação no seu município, fortemente "devastado" pela passagem da depressão Kristin, como descreveu.

Segundo o autarca, "vai ser complicado restabelecer a totalidade da energia elétrica", numa altura em que, mais de uma semana depois do temporal, apenas 60% dos clientes já têm eletricidade, um cenário que também se afigura pessimista no que respeita a comunicações, como foi percetível durante a entrevista à CNN.