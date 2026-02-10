"Em 25 anos de bombeiro, não me recordo de um período tão extenso com tantas ocorrências"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
O comandante Paulo Santos falou acerca das "imensas ocorrências" para que os bombeiros têm sido requisitado, sublinhando que ao longo de mais de 25 anos de carreira nunca viu tantas ocorrências durante um período tão alargado.

TEMPESTADE AO MINUTO | Depressão Nils traz chuva e vento fortes apesar de não afetar diretamente Portugal

Não são só os deslizamentos de terra, também a "erosão costeira está a afetar o país". Na Costa da Caparica "parte das dunas já desapareceram"

"O que tem tido mais procura é a habitação". Leiria abre espaço para ajudar vítimas das tempestades a pedir apoios do Governo

"Temos um vasto conjunto de deslizamentos". Mau tempo em Oliveira do Hospital provoca dezenas de ocorrências

Maioria dos “novos professores” que o ministério diz que vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

