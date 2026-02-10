"Em 25 anos de bombeiro, não me recordo de um período tão extenso com tantas ocorrências"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
O comandante Paulo Santos falou acerca das "imensas ocorrências" para que os bombeiros têm sido requisitado, sublinhando que ao longo de mais de 25 anos de carreira nunca viu tantas ocorrências durante um período tão alargado.